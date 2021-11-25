وكالة: الكويت أكثر دول العالم سخونة خلال العقد الماضي

العالم- الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن وكالة "فيتش"، أمس الأربعاء، أن الكويت جاءت في المرتبة الـ71 من بين 121 دولة من حيث القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، بحسب "فيتش".

وقالت الوكالة إن تعرض البلدان الحالي للكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة يعطي مؤشراً قوياً على أكثر البلدان عرضة للمخاطر المادية لتغير المناخ.

وكانت البحرين وقطر وبنين والإمارات وغانا هي الدول التي سجّلت أعلى متوسط لدرجات الحرارة خلال الفترة من 2011 إلى 2020.

وشهدت البحرين والكويت وقطر والإمارات والعراق والسعودية الشهر الأكثر سخونة خلال نفس الفترة، بحسب الوكالة.

وقالت الوكالة إن المخاطر المادية للتغير المناخي في العالم تمثل تهديداً متزايداً للدول والحكومات. ورجّحت أن تكون الارتفاعات المتزايدة في درجات الحرارة أكثر ضرراً للدول التي تعاني بالفعل من ارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت الوكالة إلى أن الكويت تعد بين أكثر الدول المعرضة لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة بين 2040 و2059.

وسجلت الكويت أعلى درجة حرارة عالمياً في الـ5 من يوليو 2021.

وتتوقع "فيتش" أن تشهد الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين أكبر زيادة في عدد الأيام شديدة الحرارة بحلول 2040-2059، على أن تشهد الكويت أعلى الأشهر حرارة بينهم.