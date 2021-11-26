تصاعد التوتر بين فرنسا وبريطانيا بشأن أزمة المهاجرين

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وعلى الرغم من ذلك، طلبت لندن من باريس إعادة دعوة ممثلها إلى اجتماع الوزراء والمسؤولين عن الهجرة من بلجيكا وألمانيا وهولندا والمفوضية الأوروبية، كما انتقد إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لروما رئيس الوزراء البريطاني لأساليبه "غير الجادة".



وأكد جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي:"أشعر بخيبة أمل إزاء المطالب التي عبر عنها رئيس الوزراء البريطاني. بناءً على ذلك ، يجب أن ألغي اجتماعنا يوم الأحد في كاليه ، وأنا متأكد من أنك تفهم السبب".



قضية العبور، التي تثير التوترات الثنائية بشكل منتظم ، هي قضية حساسة بالنسبة لحكومة المحافظين البريطانية ، التي جعلت من محاربة الهجرة هوايتها في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



حيث أشعلت وفاة ما لا يقل عن سبعة وعشرين مهاجرا، قبالة كاليه، التوترات بين باريس ولندن. وحتى العشرين من نوفمبر / تشرين الثاني، غادر أكثر من واحد وثلاثين الف مهاجر الساحل منذ بداية العام وتم إنقاذ سبعة آلاف وثمانمئة مهاجر.



وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني:"بالطبع ، علينا أن نعمل مع أصدقائنا الفرنسيين وشركائنا الأوروبيين، وأقول لشركائنا عبر القناة إن الوقت قد حان لنا جميعًا للتعبئة والعمل معًا والقيام بكل ما هو ضروري. لتفكيك هذه العصابات التي تفلت من العقاب".



يأتي تحرك الصيادين الفرنسيين في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين الجارتين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وأيام بعد غرق زورق يحمل مهاجرين في القنال الإنجليزي، حيث عرقلت قوارب الصيد الفرنسية حركة المرور عبر القنوات إلى ميناء كاليه الشمالي احتجاجًا على حقوق الصيد التي منحتها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

كما هددت نقابة صيد الأسماك بإجراءات أخرى تمس المنتجات المستوردة من المملكة المتحدة. وقال ماكرون إن فرنسا ستؤجل فرض إجراءات لإعطاء فرصة للحوار، لكن الفرنسيين يصرون على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

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