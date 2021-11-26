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مندسون يضرمون النار في سيارات للشرطة ويدمرون سيارات إسعاف باصفهان

مندسون يضرمون النار في سيارات للشرطة ويدمرون سيارات إسعاف باصفهان
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

مع انتهاء احتجاجات المزارعين الاصفهانيين استمر 16 يومًا في نهر زاينده رود، دخل مجموعة اخرى، منذ صباح اليوم، يعتقد إنهم من غير المزارعين إلى ساحة المظاهرات.

العالم-إيران

وقام المندسين بإضرام النار في الممتلكات العامة بإشعال الحرائق في الشوارع، ونثر الحجارة باتجاه الشرطة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على هؤلاء المندسين في محاولة لمنع الفوضى وانعدام الأمن.

وحطم البعض منهم نوافذ سيارة إسعاف من خلال مهاجمتها وأشعلوا النار في دراجة نارية تابعة للشرطة وأضرموا النار في الأشجار حول جسر "فردوسي" وجسر "سي وسه بل"، مما خلق مناخًا من الرعب للمارة.

ويتواجد هؤلاء الأشخاص في مجموعات من 40 إلى 50 شخصًا في الشوارع المحيطة بجسر "خواجو"، ويقدر عددهم حاليًا بنحو 300 شخص.

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مندسون يضرمون النار في سيارات للشرطة ويدمرون سيارات إسعاف باصفهان

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