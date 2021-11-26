مندسون يضرمون النار في سيارات للشرطة ويدمرون سيارات إسعاف باصفهان

العالم-إيران

وقام المندسين بإضرام النار في الممتلكات العامة بإشعال الحرائق في الشوارع، ونثر الحجارة باتجاه الشرطة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على هؤلاء المندسين في محاولة لمنع الفوضى وانعدام الأمن.

وحطم البعض منهم نوافذ سيارة إسعاف من خلال مهاجمتها وأشعلوا النار في دراجة نارية تابعة للشرطة وأضرموا النار في الأشجار حول جسر "فردوسي" وجسر "سي وسه بل"، مما خلق مناخًا من الرعب للمارة.

ويتواجد هؤلاء الأشخاص في مجموعات من 40 إلى 50 شخصًا في الشوارع المحيطة بجسر "خواجو"، ويقدر عددهم حاليًا بنحو 300 شخص.