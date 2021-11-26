نقابات الاردن المهنية تستنكر الاعتقالات والاجراءات التعسفية بحقّ المحتجين على اتفاقيات العار

العالم _ الأردن

واعتبر رئيس مجلس النقباء، المهندس أحمد سمارة الزعبي، الاستخدام المتعسف لسلطة الحاكم الإداري تجاه المعتصمين وتوقيفهم غير دستوري، ويمس حقهم الراسخ في حرية الرأي والتعبير، ويتناقض بصورة صريحة مع الجهود الوطنية وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي جاءت تحفيزاً لانخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي.



وشددت النقابات المهنية على ضرورة اخلاء سبيل كافة المعتقلين على خلفية النشاطات الاحتجاجية الرافضة للخطوات التطبيعية المشينة التي أقدمت عليها الحكومة بتوقيع إعلان نوايا لاتفاقية إقامة مشاريع تبادل ماء وطاقة مع الكيان المحتل الغاصب، وتؤكد أن ردود الفعل الشعبية الاحتجاجية الرافضة محقّة وتعبر عن ضمير حي وواع لمخاطر التطبيع وخيانة الأمة وقضيتها المركزية



وتاليا نصّ البيان:



تستنكر النقابات المهنية الاعتقالات والإجراءات التعسفية بحق مواطنين عبروا عن آرائهم وضميرهم الوطني بالرفض القاطع لإعلان النوايا واتفاقيات الذل والعار والارتهان للعدو الصهيوني.



وإذ تعتبر النقابات المهنية الاستخدام المتعسف لسلطة الحاكم الإداري تجاه المعتصمين وتوقيفهم غير دستوري، ويمس حقهم الراسخ في حرية الرأي والتعبير، ويتناقض بصورة صريحة مع الجهود الوطنية وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي جاءت تحفيزاً لانخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي.



وإذ تشدد النقابات المهنية على ضرورة اخلاء سبيل كافة المعتقلين على خلفية النشاطات الاحتجاجية الرافضة للخطوات التطبيعية المشينة التي أقدمت عليها الحكومة بتوقيع إعلان نوايا لاتفاقية إقامة مشاريع تبادل ماء وطاقة مع الكيان المحتل الغاصب، وتؤكد أن ردود الفعل الشعبية الاحتجاجية الرافضة محقّة وتعبر عن ضمير حي وواع لمخاطر التطبيع وخيانة الأمة وقضيتها المركزية.



حمى الله الأردن وشبابه رئيس مجلس النقباء المهندس احمد سماره الزعبي نقيب المهندسين.