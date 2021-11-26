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الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و210 إصابات بـكورونا

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و210 إصابات بـكورونا
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الجمعة (26-11)، تسجيل 3 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و287 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

العالم _ فلسطين

وبيّنت الوزارة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.4 في المئة، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6 في المئة، ونسبة الوفيات 1 في المئة، من مجمل الإصابات، وأشار إلى إجراء ثلاثة آلاف و40 فحصًا.

وتوزعت الإصابات الجديدة في المحافظات على النحو التالي: بيت لحم 28، جنين 23، ضواحي القدس 4، طوباس 5، الخليل 34، رام الله والبيرة 23، طولكرم 5، نابلس 10، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 77.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى وجود 35 مصابًا في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 64 مصابًا، منهم 6 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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