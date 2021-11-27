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مفوضية الصحة الأوروبية تحذر من تفشي "أوميكرون"

مفوضية الصحة الأوروبية تحذر من تفشي
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

حذرت مفوضية الصحة الأوروبية من تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" (omicron) في أوروبا التي تشهد موجة خامسة من الوباء، وفي حين انضمت الولايات المتحدة ودول عربية لحظر السفر إلى جنوب أفريقيا ودول مجاورة، أعلنت شركة "مودرنا" (Moderna) الأميركية أنها تسعى لإنتاج جرعة معززة مضادة للمتحور الجديد.

العالم-اوروبا

ففي بيان أصدرته مساء الجمعة، قالت مفوضية الصحة الأوروبية إن خطر انتشار المتحور الجديد لكورونا في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدا".

ويأتي هذا التحذير بعد ساعات من إطلاق منظمة الصحة العالمية اسم الحرف اليوناني أوميكرون على المتحور الجديد وتصنيفه بأنه مقلق.

وكانت هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد اكتشفت يوم 24 من الشهر الجاري في جنوب أفريقيا، وهي خامس سلالة توضع ضمن هذا التصنيف بعد سلالات "دلتا" و"بيتا" و"ألفا" و"غاما".

ويرجح خبراء أن المتحور أوميكرون قد يكون أكثر مقاومة للقاحات المضادة لفيروس كورونا التي أنتجت حتى الآن، وأكثر قدرة على الانتقال.

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