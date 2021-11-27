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فقاعة التقدم والمشاريع الفاشلة لمحمد بن سلمان!

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

 يبحث برنامج "المحميات" عن مشاريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الفاشلة، وعن مواصفات نظامه، وماذا يعني تآكل الردع لديه.

العالم- خاص بالعالم

فمنذ وصل ان بن سلمان الى سدة الحكم سعى ان يكون الشخص الاقوى في النظام السعودي الحالي، وهو الذي يخرج ويقترح لمشاريع ما انزل بها من سلطان، منها مدينة نيوم ويوم الزحليقة العملاقة في الرياض، ويوم لايريد سيارات في المدن، ولا انبعاثات كربون ويوم مدينة تحت سطح الماء ويوم تشجير الصحراء او يوم مدينة اوكساجون الصناعية العائمة.

والمشكلة الوحيدة التي تكمن هنا ان هذه المشاريع غير قابلة للتحقق ولا للتحقيق، والاحلى انه يكمل مشاريعه ويأتي بالطبالين ليسمعوه زفة العرس الوطني، كما يروج بان المسلمين ليس شغل لديه، بل انه مع الدول المتقدمة.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق..

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فقاعة التقدم والمشاريع الفاشلة لمحمد بن سلمان!

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