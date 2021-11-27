مستجدات 'أوميكرون'.. متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار

العالم- منوعات

وزارة الصحة المصرية تعلق على أنباء حول اكتشاف بلجيكا حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لمسافر قادم من مصر، وتؤكد أنه لا توجد دلائل رسمية على هذه الإصابة.

دول عربية تتخذ إجراءات صارمة بعد الإعلان عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون"

الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور "أوميكرون" قد يتعرض لأعراض صعبة جدا

وزارة الصحة المصرية تشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية بما فيها ارتداء القناع الواقي والبعد البدني وغسل اليدين والحصول على اللقاح

تايلاند تمنع دخول القادمين من 8 دول إفريقية بسبب تفشي متحور "أوميكرون"

50 إصابة جديدة بمتحور "أميكرون" في جنوب إفريقيا واستعدادات لموجة تفشي جديدة

وزير ألماني: العثور على متحور يشبه سلالة "أوميكرون" في أراضي البلاد

لمنع تفشي متحور "أوميكرون".. اليابان تشدد إجراءات الدخول على القادمين من 3 بلدان إفريقية أخرى

الولايات المتحدة تعتبر المتحور "أوميكرون" إنذارا خطيرا

أستراليا تفرض حجرا صحيا 14 يوما على مواطنيها القادمين من 9 دول إفريقية

متحور "أوميكرون" ينسف مخططا لمنظمة التجارة العالمية