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علاوة على دول خليجية..

السودان يمنع دخول القادمين من دول أفريقية بسبب 'أوميكرون'

السودان يمنع دخول القادمين من دول أفريقية بسبب 'أوميكرون'
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات السودانية، فجر اليوم الأحد، منع دخول القادمين من 5 دول من جنوب قارة أفريقيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا  والتي تعرف باسم "أوميكرون".

العالم -السودان

وكانت الكويت أعلنت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وأنغولا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي، باستثناء طائرات الشحن بسبب المتحور الجديد.

وعلى جانب آخر، أعلنت البحرين إدراج 4 دول أفريقية إلى القائمة الحمراء، حيث قالت شؤون الطيران المدني في البحرين، إنه بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لـ"كورونا"، بتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء؛ أعلنت "الطيران المدني"، إدراج 4 دول إلى القائمة الحمراء وهي: مالاوي وموزمبيق، وأنغولا، وزامبيا، إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً.

وأشار "الطيران المدني"، إلى أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك البحرينيين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين.

ورفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات السفر الخاصة بها إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدا" للدول المذكور في الخبر.

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