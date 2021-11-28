آية الله رئيسي يتفقد المستشارية الثقافية الايرانية في تركمانستان

العالم - ايران

خلال زيارته لتركمانستان للمشاركة في القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، زار آية الله رئيسي اليوم الاحد المستشارية الثقافية الإيرانية في عشق آباد واطلع على الأنشطة المختلفة للاقسام فيها.

وقدم مسؤولو المستشارية الثقافية الايرانية تقريراً عن الأنشطة الثقافية التي تقام في هذا المجمع.

كما تحدث آية الله رئيسي عن كثب مع الطلاب والمدرسين من خلال حضور دروس اللغة الفارسية.

يذكر انه في هذا المركز، يحظى تعليم اللغة الفارسية باستقبال جيد من قبل الشعب التركمانستاني ويحضر العديد من المهتمين دروسًا في المركز الثقافي الإيراني في عشق أباد.