الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله رئيسي يتفقد المستشارية الثقافية الايرانية في تركمانستان

آية الله رئيسي يتفقد المستشارية الثقافية الايرانية في تركمانستان
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

تفقد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي المستشارية الثقافية الايرانية في عشق آباد عاصمة تركمانستان.

العالم - ايران

خلال زيارته لتركمانستان للمشاركة في القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، زار آية الله رئيسي اليوم الاحد المستشارية الثقافية الإيرانية في عشق آباد واطلع على الأنشطة المختلفة للاقسام فيها.

وقدم مسؤولو المستشارية الثقافية الايرانية تقريراً عن الأنشطة الثقافية التي تقام في هذا المجمع.

كما تحدث آية الله رئيسي عن كثب مع الطلاب والمدرسين من خلال حضور دروس اللغة الفارسية.

يذكر انه في هذا المركز، يحظى تعليم اللغة الفارسية باستقبال جيد من قبل الشعب التركمانستاني ويحضر العديد من المهتمين دروسًا في المركز الثقافي الإيراني في عشق أباد.

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية: يجب إحياء عقد الغاز مع تركمانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التطبيع..زراعة اسرائيلية وتجارة إماراتية 

شاهد بالفيديو.. ما مهمة الاحتلال باتفاقات التطبيع العسكرية مع المغرب؟

نزع سلاح محور المقاومة مقابل اتفاق نووي 'سمك في بحر'

رئيس البرلمان الايراني يدعو للعمل بقوة في تطوير مراكز الأبحاث النووية

اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

آية الله رئيسي يتفقد المستشارية الثقافية الايرانية في تركمانستان