تبون: تهديد 'إسرائيل' للجزائر من المغرب 'خزي وعار'

العالم - الجزائر

وصرح تبون خلال حديثه مع ممثلي وسائل إعلام محلية مساء يوم الجمعة، حيث قال : إن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948".

وأشار إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قال فيها :نحن نتشارك مع المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول [إسرائيل] في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب".

الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة عمر هلال، اتهم الجزائر بالسعي للتصعيد ضد المملكة، في محاولة لـ"التهرب من وضع اجتماعي واقتصادي خطير" على ترابها، على حد قوله.

يشار أن الجزائر تقدم الدعم والمساندة لجبهة "البوليساريو" التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء منذ 1976، وتريد الجبهة الاستقلال التام عن المغرب، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

يشار أن المغرب وإسرائيل وقعا مؤخرا اتفاق تعاون دفاعي كما أفادت تقارير إعلامية بأن تل أبيب وافقت على تزويد الرباط بطائرات مقاتلة مسيرة وبمنظومة دفاع جوي متطورة.