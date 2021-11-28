بالصور/ محكمة كويتية تقضي بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة

العالم- الكويت

أصدرت محكمة التمييز في الكويت اليوم الأحد حكما نهائيا في قضية النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر محمد شهيد بحبسه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتغريمه مليونين وسبعمئة وعشرة آلاف دينار كويتي.

كما قضت المحكمة بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة ويعمل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، الشيخ اللواء مازن الجراح، ورجل الأعمال نواف الشلاحي، سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب الرشوة .

وقررت المحكمة تغريم كل منهما مليون و970 الف دينار كويتي، وحبس حسن الخضر سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة.

وتضمن حكم محكمة التمييز كذلك حبس النائب السابق صلاح خورشيد سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 740 ألف دينار كويتي، وبراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه.

وألقت السلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنغالي في السابع من حزيران / يونيو الماضي واعترف على مساعدة مسؤولين كبار في القوى العاملة والداخلية الكويتية بجلب عمالة وافدة على عقود وهمية مقابل مبالغ مالية.