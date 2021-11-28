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حساب 'ضابط أمن سابق':

السعودية تأكل جنودها في الحد الجنوبي مع اليمن

السعودية تأكل جنودها في الحد الجنوبي مع اليمن
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشف حساب “ضابط أمن سابق” الشهير في السعودية عن تفاصيل صادمة تتعلق بحياة وظروف قوات الجيش السعودي على الحد الجنوبي جنوبي المملكة.

العالم- السعودية

وكتب الحساب عبر “تويتر” أن الجنود على الحد الجنوبي يُعانون، الكثير، فمنهم من عليهم إيقاف خدمات ومنهم من لا يستطيع تسديد الفواتير وإيجار المنزل.

وأشار إلى أنه وصل الحال ببعضهم إلى أنهم لا يجد ما يسد به رمق عائلته وأطفاله في السعودية.

وكشفت مصادر يمنية عن مقتل 3 من ضباط وجنود الجيش السعودي و13 جنديا من القوات السودانية بهجوم للجيش واللجان الشعبية اليمنية في الحد الجنوبي للمملكة.

وذكرت المصادر أن من بين قتلى الجيش السعودي ضباط.

وأشارت إلى أن تعليمات عليا صدرت للجيش السعودي بالتكتم على خسائر الهجمات اليمنية خشية ردة الفعل.
وبينت المصادر أن التعليمات العليا بررت قرارها بأن الإعلان عن خسائر في صفوف الجيش سيؤثر سلبا على موقف المملكة بجهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونوهت إلى أن المملكة تأمل في التوصل إلى اتفاق وإخراجها من المستنقع اليمني الغارقة فيه منذ 7 أعوام.

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