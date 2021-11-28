متحور كورونا الجديد ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير! 

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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار التي عبر خلالها أطباء في جنوب إفريقيا عن قلقهم جراء سرعة انتشار متحور كورونا "أوميكرون" الجديد بين الشباب، وأوضحوا أن بعض المصابين من الشباب يعانون من أعراض خطيرة، فيما تحدثت مصادر طبية أن الشباب المصابين تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين سنة وقد عانى بعضهم من أعراض خطيرة.

كما تم الحديث عن قيام عدد من الدول بالمسارعة لفرض قيود على السفر بعد الإعلان عن اكتشاف المتحوّر الجديد في جنوب أفريقيا، والحديث عن احتمالیة انتشاره السريع، الأمر الذي أثار قلقًا حول معركة مواجهة كورونا الذي كاد البعض يعتقد انه شارف على الانتهاء، وتسائل البعض هل يمكن العودة إلى مرحلة الإغلاق الكامل مجددا؟

وهذا كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بشكل صريح أنّ السلالة الجديدة تثير القلق، وتخضع لدراسات عدة حاليًا، وأنّ مستشاريها يراقبون المستجدّات فيما يتعلق بالمتحوّر الجديد.

ورصدت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا إصابات بمتحور "أوميكرون"، وقد حير المتحور الجديد العلماء بسبب الطفرات البروتينات العديدة حيث يصعب محاربة هذا المتحور من قبل الخلايا المناعية في جسم الإنسان، وكان علماء الأحياء الدقيقة قد أثبتوا من خلال تحليلاتهم المخبرية أن اثنين من الطفرات الموجودة تزيد من العدوى وتقلل من التعرف على الأجسام المضادة.

وکتب احد المغردين: "تسجيل 13 حالة في هولندا وحدها ..متحور اوميكرون يضرب بقوة في أوروبا.. يبدو أننا أمام مرحلة صعبة قادمة.. اللهم لطفك وعافيتك".

وحول تصريحات منظمة الصحة العالمية كتب أحد المغردين: "منظمة الصحة العالمية تطلق على المتحور الجديد لـ #كورونا الذي ظهر في جنوب إفريقيا تسمية #أوميكرون ..يبدو أن للفايروس عائلة كبيرة".

وشرت إحدى الناشطات خصائص المتحور الجديد وتخوفت من العودة إلى ما وصفتها بنقطة البداية .

وكتب مغرد آخر حول الموضع: "شعور غريب بعد ازمات كورونا والحظر الجزئي والكلي والاحترازات، وهذا الشعور صرت احس ان الناس غير اجتماعيين كما في السابق والمخاوف زادت وكثير من الناس يحب العزلة.. هل هو شعور ام حقيقة؟".

هذا وتم رصد ثلاثة عشر حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمرك وأستراليا على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

وقال وزير الصحة الهولندي: "سيتم الاتصال بالأشخاص العائدين من جنوب إفريقيا. كما نطلب من البلديات زيارة هؤلاء الاشخاص في منزلهم للتحقق مما إذا كانوا معزولين حقًا، ليس مستبعدا ظهور حالات إضافية في هولندا"

وأكد خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن على الأميركيين الاستعداد لفعل أي شيء وكل شيء لمواجهة تفشي السلالة الجديدة.

وقالت الحكومة المغربية إن المغرب سيوقف استقبال جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إليه لمدة أسبوعين اعتبارا من تسعة وعشرين نوفمبر بسبب المتحور الجديد لكوفيد -19.

وأرجأت شركة طيران الإمارات إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب التي كانت مقررة في السادس من ديسمبر / كانون الأول حتى إشعار آخر، بعد أن أعلن الكيان حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة متحور فيروس كورونا الجديد.

واكتشف أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا ورُصد منذ ذلك الحين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمرك وبلجيكا وبتسوانا والكيان الاسرائيلي وأستراليا وهونج كونج