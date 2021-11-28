باقري: الهدف الأول للمفاوضات النووية هو إلغاء اجراءات الحظر كافة

العالم - ايران

وأضاف باقري كني أنَّ "الهدف الثاني هو تسهيل حقوق الشعب الإيراني للاستفادة من العلوم النووية".

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني أن "الغرب لا يسعى للوصول لاتفاقٍ، بل يريد الحصول على امتيازاتٍ من إيران"، وأن عليه أن "يعوّض عن أي نقضٍ للالتزامات في الاتفاق النووي".

وأعلن باقري كني جاهزية بلاده للحوار، وذلك "على أساس الحصول على ضماناتٍ، والتحقق من التزامات الطرف الآخر".

كما أشار في المقابل إلى أنَّ "إيران لا تخضع للتهديد العسكري ولا للحظر"، مؤكِّداً أنه "ينبغي عدم تكرار أخطاء الماضي".

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أنّ "انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أثبت أنّ مصلحتها تتعارض مع مصلحة منطقتنا".

وأمس السبت، وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، الذي يشغل أيضاً منصب كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، إلى فيينا، للمشاركة في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، التي ستبدأ يوم غدٍ الإثنين، حيث تُستأنف المحادثات بين إيران والدول الغربية، سعياً لإلغاء الحظر المفروض على ايران ، بعد توّقف دام 5 أشهر.

وسبق لمساعد وزير الخارجية الإيراني أن صرّح بأنَّ مفاوضات فيينا لا تتضمن مناقشة الموضوع النووي، بل ستنحصر بموضوع رفع اجراءات الحظر غير القانونية الموضوعة على إيران.