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احتجاجا على تردي الاوضاع.. قطع بعض الطرق في بيروت

احتجاجا على تردي الاوضاع.. قطع بعض الطرق في بيروت
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار محتجين قطعوا قبيل السادسة صباح اليوم الاثنين بعض الطرق في بيروت.

العالم_لبنان

وقد قطعت طريق قصقص، كورنيش المزرعة في الاتجاهين عند تقاطع جامع عبد الناصر، وتقاطع الكولا وثكنة الحلو بمستوعبات النفايات، وتم وضع بعض العوائق والحجارة في الطرق.

كما قطعت الطريق في وسط بيروت قرب جامع الامين وعند العدلية، وأمام بيت الكتائب ومبنى جريدة "النهار

وطذلك محتجين قطعوا السير عند مستديرة المدينة الرياضية في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

و في الشمال قطع محتجون بعض شوارع طرابلس الرئيسية والفرعية بالاطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، بالاضافة الى ركن بعض السيارات والشاحنات وسط الطريق، ومن ابرز هذه الطرق: مستديرة التبانة والطريق العام في البداوي والطرق الفرعية المحيطة بها، ومسارب ساحة النور واشارات التل وعزمي الاوتستراد البحري في البداوي، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش، في حين ان العديد من المدارس قد علقت الدروس اليوم حفاظا على سلامة الطلاب.

و في الشرق قطع طريق مناطق تعلبايا و اشتورة من قبل المحتجين

وأفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي:
- وسط بيروت امام مسجد الامين
- الكولا باتجاه صائب سلام
- الكولا باتجاه الجامعة العربية
- عمر بيهم
- قصقص
- كورنيش المزرعة
- تقاطع غانا الاسد
- البربير باتجاه العدلية
- صائب سلام تقاطع الرفاعي
- صائب سلام مقابل العقاد
- جادة الاسد بالاتجاهين

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احتجاجا على تردي الاوضاع.. قطع بعض الطرق في بيروت

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