لبنان.. مخيّمات الشمال تتضامن مع الشعب الفلسطيني 

العالم_لبنان

في مخيّمي البداوي والبارد أُقفلت المدارس والمكاتب التابعة للأونروا أبوابها، وشلّ الإضراب الحركة التجارية ورفعت على الأبنية الأعلام الفلسطينية وذلك تأكيدًا على وحدة الشعب الفلسطيني.

وبالتزامن مع الإضراب، تشهد المخيمات مسيرات ووقفات مناصرة لكل فلسطيني يقاوم على أرض فلسطين والمسجد الأقصى وكل مدن الداخل في مناطق الـ48 والضفة وغزّة، وذلك عصرًا بمشاركة القوى الفلسطينية واللبنانية.

وعلى الرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان المخيمات، انتشرت على جدران الشوارع الملصقات الداعمة للشعب الفلسطيني ورُفعت اليافطات التي تؤكد أن المقاومة خيار وحيد لتحرير الأرض والمقدسات.