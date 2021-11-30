الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. 

العالم - فلسطين

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله، وكفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمود ماهر حماد، وعبد الرحمن طالب حماد، ومحمود وائل حماد، من بلدة سلواد شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد زيدان، وعبود أبو عادي، وسامح عبده، بعد اقتحام بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود الحداد، واعتقلت من بلدة حلحول شمال الخليل الشاب محمد زياد البو.

كما داهمت عددا من الأحياء في بلدة بيت كاحل واعتقلت الأسير المحرر معين محمد بدوي الزهور.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إياد ربايعة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة ميثلون جنوب جنين.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط بلدات يعبد وعرابة ومركة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جبرين من بلدة تقوع شرق بيت لحم، ومحمد جاد الله من بيت جالا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بدو شمال المدينة محمد عطا الله أبو عيد، وسلمت الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

ويواصل الاحتلال وقواته الخاصة "المستعربون" كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة ما يسمى بـ"مخابرات الاحتلال" الاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.

روابط ذات صلة

الاحتلال يواصل جرائمه من اعتقالات واعتداءات للمستوطنين

فلسطين...شرطة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدة طمرة

القوى الفلسطينية تدين اعتقالات السلطة للأسرى المحررين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا موعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحليّة في الجزائر

نائبة إمريكية ترفض الاعتذار لإلهان عمر مباشرة بسبب تصريحات مسيئة

الخارجية الروسية: إعادة إطلاق عمل الخبراء بشأن المسائل النووية واجراءات الحظر في مباحثات فيينا

تحقق من صحة قلبك في اختبار منزلي بسيط!

الإمارات تهدد معارضيها بالاعتقال عبر الإنتربول

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس