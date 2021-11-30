هل السياحة البحرية ستحقق حلم عشاق كرة القدم؟

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الامر المثير بالنسبة لإيران هذه المرة ، هو قصر المسافة بين إيران ومكان إقامة المونديال. المسافة بين جزيرة كيش والعاصمة القطرية الدوحة هي 275 كم فقط . هذا يعني أن هذا الطريق يستغرق أقل من ساعة عن طريق الجو وحوالي ساعتين بالسفينة . يمكن للإيرانيين السفر إلى قطر من المدن والجزر الساحلية مثل كيش وقشم. إطلاق خط طيران بين كيش والدوحة نظرا للطبيعة الدولية لمطار جزيرة كيش ، او اطلاق طريق بحري بين كيش وقطر لا يمكن أن يكون امرا صعبا .

أمير شفيعي ، مدير فندق "إرم كيش" ، اقترح هذه القضية وقال :نحتاج إلى دعم حكومي لتنفيذ هذا الموضوع.

واضاف : نظرا لقرب جزيرة كيش من قطر ، لا يضطر المسافرون للإقامة في الفنادق القطرية والدفع. ويمكن للمهتمين، الذهاب إلى قطر في الصباح والعودة إلى البلاد بعد مشاهدة المباراة.

وتابع شفيعي قائلا : من خلال تجديد وتحديث الفنادق في كيش ، يمكننا الترحيب بالسياح الأجانب الذين يأتون إلى قطر ويهتمون بالسفر إلى الدول المجاورة.