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هل السياحة البحرية ستحقق حلم عشاق كرة القدم؟

هل السياحة البحرية ستحقق حلم عشاق كرة القدم؟
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

استضافة قطر للمونديال العام المقبل ، تشكل فرصة ذهبية لايران . فنظرا الى قرب المسافة بين إيران ومكان إقامة هذه المسابقات ستكون هناك فرصة جيدة لتطوير السياحة البحرية وجذب السياح.

العالم - ایران

الامر المثير بالنسبة لإيران هذه المرة ، هو قصر المسافة بين إيران ومكان إقامة المونديال. المسافة بين جزيرة كيش والعاصمة القطرية الدوحة هي 275 كم فقط . هذا يعني أن هذا الطريق يستغرق أقل من ساعة عن طريق الجو وحوالي ساعتين بالسفينة . يمكن للإيرانيين السفر إلى قطر من المدن والجزر الساحلية مثل كيش وقشم. إطلاق خط طيران بين كيش والدوحة نظرا للطبيعة الدولية لمطار جزيرة كيش ، او اطلاق طريق بحري بين كيش وقطر لا يمكن أن يكون امرا صعبا .

أمير شفيعي ، مدير فندق "إرم كيش" ، اقترح هذه القضية وقال :نحتاج إلى دعم حكومي لتنفيذ هذا الموضوع.

واضاف : نظرا لقرب جزيرة كيش من قطر ، لا يضطر المسافرون للإقامة في الفنادق القطرية والدفع. ويمكن للمهتمين، الذهاب إلى قطر في الصباح والعودة إلى البلاد بعد مشاهدة المباراة.

وتابع شفيعي قائلا : من خلال تجديد وتحديث الفنادق في كيش ، يمكننا الترحيب بالسياح الأجانب الذين يأتون إلى قطر ويهتمون بالسفر إلى الدول المجاورة.

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هل السياحة البحرية ستحقق حلم عشاق كرة القدم؟

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