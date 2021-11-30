عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان يحذر سيول من مغبة عدم الافراج عن اصول ايران

العالم - ايران

وقال محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في الاشارة الى أهمية استعادة الاصول الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، إنه اذا لم تفرج سيول عن اصول ايران ولم تسدد استحقاقاتها فإننا سنستخدم مالدينا من آليات.

ووصف تصرف كوريا الجنوبية في تجميد اصول ايران بمثابة عمل سياسي متأثر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ونوع من التبعية لها.

واكد ان وزارة الخارجية لن تدخر جهدا في استيفاء حقوق الشعب الايراني، معرباً عن أسفه لأن خطوات كوريا الجنوبية تصب في سياق الحظر الاميركي وينبغي تنبيهها بأن ثمة آليات متاحة للضغط عليها.

ولفت الى ان الحد من استيراد السلع الكورية تعدّ إحدى الآليات المتاحة لدى ايران كما ان ايقاف التعاون السياسي والاقليمي في الاوساط الدولية هي آلية اخرى في هذا المجال.

ونوه الى امكانية رفع شكوى ضد كوريا الجنوبية في المنظمات الدولية وعدّها بمثابة خيار آخر لممارسة الضغوط على هذا البلد بهدف نيل حقوق الشعب الايراني.