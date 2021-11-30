الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان يحذر سيول من مغبة عدم الافراج عن اصول ايران

عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان يحذر سيول من مغبة عدم الافراج عن اصول ايران
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

حذّر عضو الهيئة الرئاسية في السياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشكيني سيول من مغبة عدم الافراج عن اصول البلاد.

العالم - ايران

وقال محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في الاشارة الى أهمية استعادة الاصول الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، إنه اذا لم تفرج سيول عن اصول ايران ولم تسدد استحقاقاتها فإننا سنستخدم مالدينا من آليات.

ووصف تصرف كوريا الجنوبية في تجميد اصول ايران بمثابة عمل سياسي متأثر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ونوع من التبعية لها.

واكد ان وزارة الخارجية لن تدخر جهدا في استيفاء حقوق الشعب الايراني، معرباً عن أسفه لأن خطوات كوريا الجنوبية تصب في سياق الحظر الاميركي وينبغي تنبيهها بأن ثمة آليات متاحة للضغط عليها.

ولفت الى ان الحد من استيراد السلع الكورية تعدّ إحدى الآليات المتاحة لدى ايران كما ان ايقاف التعاون السياسي والاقليمي في الاوساط الدولية هي آلية اخرى في هذا المجال.

ونوه الى امكانية رفع شكوى ضد كوريا الجنوبية في المنظمات الدولية وعدّها بمثابة خيار آخر لممارسة الضغوط على هذا البلد بهدف نيل حقوق الشعب الايراني.

روابط ذات صلة

مسؤول ايراني: أتيح الوصول الى أرصدة مجمدة بـ 3.5 مليار دولار

إيران وكوريا الجنوبية تبحثان الأموال المجمدة والاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد

العميد حاجي زادة: أمن إيران وقدراتها الصاروخية والدفاعية مستقرة ونموذجية

تخت روانجي: دعم اميركا للنووي الصهيوني يمنع تحقق شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل

اوروبا تنسف محاولات بن سلمان لتلميع صورته

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-11-2021

تحطم طائرة 'إف-35' بريطانية في البحر المتوسط