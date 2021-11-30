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الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد

الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

 أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد" على أهمية ضمان العدل وضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد. 

العالم - تونس

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال إشراف الرئيس على اجتماع ضم رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي وكاتبة الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بالتعاون الدولي عائدة حمدي.

وتم خلال الاجتماع متابعة الوضع الاقتصادي والمالي بتونس وعرض برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تقترحه الحكومة في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

كما تم التطرق إلى سبل إعادة تحقيق النمو الاقتصادي وتفادي التضخم المالي فضلا عن آليات استعادة المالية العمومية لثوابتها.

وأكد الرئيس "سعيد" في هذا الإطار على ضرورة إيلاء الأولوية للفئات الهشة في برنامج الإصلاحات وتعزيز الحوكمة والحرص على شفافية المالية العمومية.

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