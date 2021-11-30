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العميد حاجي زادة: أمن إيران وقدراتها الصاروخية والدفاعية مستقرة ونموذجية

العميد حاجي زادة: أمن إيران وقدراتها الصاروخية والدفاعية مستقرة ونموذجية
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة ان قدرات إيران الأمنية والصاروخية والدفاعية مستقرة ونموذجية ، وهذه الحقيقة يذكرها الأعداء باستمرار.

العالم - ايران

وخلال زيارته لعوائل الشهداء في مدينة بيجار بمحافظة كردستان، قال العميد حاجي زادة: : هؤلاء الأعزاء حققوا أمنيتهم التي طال انتظارها في الاستشهاد في طريق الخدمة، لذلك نأمل أن نتمكن من مواصلة طريقهم المشرف.

واضاف: لقد تصدى الشهداء للعدو في ثماني سنوات من الدفاع المقدس وانتصرت بلادنا، واليوم يمكننا الصمود في مواجهة الحرب الاقتصادية والإعلامية المعادية وان نخرج منتصرين في هذا المجال.

ولفت الى أن الاستقرار الأمني ​​والاستقرار التي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية الآن تحقق بفضل دماء الشهداء الزكية، وأضاف: اليوم، قدرات إيران الأمنية والصاروخية والدفاعية مستقرة ونموذجية، وهذه الحقيقة يذكرها الاعداء باستمرار، لذلك ولكي نحافظ على هذه الظروف يجب أن نسير على طريق الشهداء.

واردف قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري قائلا: اليوم قدراتنا الصاروخية والدفاعية والطائرات المسيرة هي شوكة في عيون الأعداء وتثير ذعرهم، وسنرد ببقوة على أدنى تحرك معادي.

يذكر ان خمسة من كوادر القوة الجوفضائية بالحرس الثوري من مدينة بيجار استشهدوا بحادث سير يوم 14 نوفمبر الجاري على طريق مدينة بانة اثناء توجههم الى مقر عملهم.

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