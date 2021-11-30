أكثر من 10 آلاف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الايرانية

العالم - ایران

وأعرب المظفر، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع إدارة جامعة آزاد في محافظة قزوين، عن ارتياحه لزيارة مقر الجامعة ووصفها بأنها من أكثر جامعات ايران وجاهة على صعيد البلاد والمنطقة.

كما أعرب عن أمله بزيادة عدد الطلبة العراقيين الدارسين في جامعات آزاد وغيرها في ايران وتوطيد العلاقات بين البلدين على جميع الصعد العلمية والتعليمية والبحثية والثقافية.

وأعرب عن استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق لتعزيز التعاون مع الجامعات الايرانية في مجالات تبادل الاساتذة والطلبة واقامة الملتقيات والمؤتمرات العلمية الدولية والدورات المشتركة.