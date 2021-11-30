الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

افتتاح المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق +صور

افتتاح المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق +صور
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

افتتح المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق، وهو يضم عدداً من الشركات الإيرانية المختصة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية ومعدات البناء.

العالم - ايران

وقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي امين: “تم التشاور بين الجانبين لزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بشكل يسهم بدعم سورية في مرحلة ما بعد الحرب ويرفع سقف التبادل والمعاملات التجارية بين البلدين والتي تصل حالياً إلى سقف 3 مليارات دولار”.

من جانبه بين رئيس اللجنة العليا للمستثمرين بالمناطق الحرة ورئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية فهد درويش أن المركز عبارة عن بنك معلومات يخدم الفعاليات الاقتصادية في سورية حيث يستطيع التاجر والصناعي السوري من خلاله الحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بالشركات الإيرانية بشكل مباشر كما أنه مركز للاستيراد والتصدير والتسويق مؤكداً أهميته في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولفت رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية كيوان كاشفي إلى أن المركز هو أول مركز تجاري إيراني موجود في سورية وسيكون أساس التجارة الإيرانية فيها ويضم مكاتب تجارية تمكن الشركات الإيرانية من القطاع الخاص القيام بتبادلات التجارية بين البلدين منوها بان المركز مهم لجهة توطيد العلاقات بشكل أكبر وسيكون وسيطاً بين غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية والإيرانية.

ويأتي افتتاح المركز بالتزامن مع معرض المنتجات الإيرانية الذي افتتح بمدينة المعارض بدمشق أمس ويستمر حتى الـ 3 من الشهر القادم ويشارك به 164 شركة تجارية وصناعية.

روابط ذات صلة

وزير الصناعة والتجارة الإيراني يزور دمشق على رأس وفد رفيع

سفير إيران في دمشق: نواصل التعاون مع سوريا في أعلى المستويات

سوريا وايران تبحثان تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري والسلع

مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون بمجال الثروات المعدنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

افتتاح المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق +صور

شاهد..حملة الإعتقالات الأشرس لقوات الإحتلال في الضفة الغربية

وزيرا خارجية الجزائر والصين يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الاحتلال يعتقل طالبًا شرق بيت لحم وفتى جنوب نابلس

بلينكن يحذر من 'العدوان الروسي' على أوكرانيا

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين قرب القصر الرئاسي