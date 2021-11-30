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الجزائر..حريق في أكبر مصافي النفط يؤدي الى وقوع 7 إصابات

الجزائر..حريق في أكبر مصافي النفط يؤدي الى وقوع 7 إصابات
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات، الثلاثاء، إصابة 7 عمال إثر حريق نشب بأكبر مصفاة نفطية بميناء سكيكدة شرقي البلاد.

العالم- حوادث

وجاء في بيان لـسوناطراك "سجل حادث على مستوى مصفاة سكيكدة صباح اليوم (الثلاثاء) بمنشأة في حالة توقف من أجل إنجاز أعمال صيانة".

وأشار البيان إلى أن "الحادث وقع عند فتح لجام مبادل حيث هبت شعلة نارية تمت السيطرة عليها فورا من قبل طاقم التدخل التابعين للمصفاة".

ولفت البيان أن الحادث تسبب في إصابة 7 عمال، تعرض 5 منهم لحروق متفاوتة الخطورة، 4 منها سطحية وحالة واحدة أصيبت بحروق عميقة.

وفي تعليق على الحادثة، قال وزير الطاقة محمد عرقاب، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن "الحادث لم يخلف قتلى ولم يتسبب في توقف الإنتاج بمصفاة سكيكدة".

وتعتبر مصفاة سكيكدة (شرق) الأكبر في البلاد، وتوجد في الميناء النفطي الذي يعد ثاني أهم منشاة من هذا النوع في الجزائر، وتضم مصنعا للغاز المسال.

وشهد مصنع الغاز المسال بميناء سكيكدة النفطي انفجارا في عام 2004 تسبب في وفاة 277 شخصا وخسائر مادية كبيرة.

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