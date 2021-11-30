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غاز مسيل للدموع ومتاريس بمحيط القصر الرئاسي السوداني

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

تظاهرات حاشدة وسط الخرطوم وعدد من ولايات السودان المختلفة تنديدًا بالانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

العالم - مراسلون

وتجمع الثوار من مدينة بحري وأمدرمان لتنضم الي جموع المتظاهرين في محطة جاكسون وسط الخرطوم ومباشرة تجاه القصر الرئاسي تحت شعار"لا تفاوض لا مساومة لا شراكة".

وتأتي هذه التظاهرات وسط اصرار كامل علي عودة العسكر الي ثكناته خاصة عقب مقتل العديد من المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات السابقة، ولم تسلم هذه التظاهرات من إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ما أدي لاصابة عدد من المتظاهرين.

وكانت أحداث دارفور غربي السودان والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين اثر صراعات قبلية في منطقة جبل مون كانت حاضرة خلال هذه المسيرة باعتبار ان الامن لا يتجزأ.

الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب شعار رئيس في هذه التظاهرات في تأكيد على الاستمرار والتصعيد .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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