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حراك متسارع يبديه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، خلال زيارته إلى سورية، تركزت بلقاءات متكررة للمسؤولين السوريين لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والصناعي، إضافة لزيارة كبرى المعامل الصناعية التشاركية بين الشركات الايرانية والسورية للوقف على واقعها وتوسيع النشاط فيها.



164 شركة ايرانية تخصصية تشارك في معرض صنع في ايران بمدينة المعارض في العاصمة السورية دمشق، المعرض الذي يعرض المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية، والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات، إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات.



المعرض الإيراني في دمشق يعتبر خطوة من خطوات اقتصادية وصناعية يسعى البلدين لتطويرها وتلبية احتياحات السوق المحلية السورية من السلع والمواد والتجهيزات والتقنيات وأهمها التي تخدم عملية إعادة الإعمار.

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