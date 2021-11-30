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164 شركة إيرانية تخصصية تشارك في معرض"صنع في إيران" بدمشق

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

زار وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين المسؤولين السوريين إضافة لزيارة المعامل المشتركة السورية الايراني، وعاين الواقع عن قرب كخطوة لتطوير التعاون الصناعي خصوصاً مع انطلاق معرض صنع في ايران على ارض مدينة المعارض السورية الذي يعول عليه أن يلبي احتياجات السوق المحلية السورية.

العالم - مراسلون

حراك متسارع يبديه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، خلال زيارته إلى سورية، تركزت بلقاءات متكررة للمسؤولين السوريين لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والصناعي، إضافة لزيارة كبرى المعامل الصناعية التشاركية بين الشركات الايرانية والسورية للوقف على واقعها وتوسيع النشاط فيها.

164 شركة ايرانية تخصصية تشارك في معرض صنع في ايران بمدينة المعارض في العاصمة السورية دمشق، المعرض الذي يعرض المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية، والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات، إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات.

المعرض الإيراني في دمشق يعتبر خطوة من خطوات اقتصادية وصناعية يسعى البلدين لتطويرها وتلبية احتياحات السوق المحلية السورية من السلع والمواد والتجهيزات والتقنيات وأهمها التي تخدم عملية إعادة الإعمار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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