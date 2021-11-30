الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قرقاش: سنرسل وفدا إلى إيران لبحث العلاقات بين البلدين

قرقاش: سنرسل وفدا إلى إيران لبحث العلاقات بين البلدين
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده سترسل وفدا إلى إيران لبحث العلاقات بين البلدين.

وقال قرقاش، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة "رويترز"، إن الإمارات سترسل في وقت قريب وفدا إلى إيران في إطار الجهود لتحسين العلاقات بين الطرفين، مشيرا إلى أن بلاده ستطلع الحلفاء في منطقة الخليج "الفارسي" على مستجدات الأمور.

وأضاف قرقاش في معرض رده على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران: "كلما كان ذلك أقرب كان أفضل".

وتابع: "هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج "الفارسي". نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي".

وأضاف المسؤول الإماراتي الكبير أن "المواجهة ليست السبيل الأمثل للمضي قدما".

وأشار قرقاش إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكدا أن "الأمر سيستغرق وقتا".

واعتبر أنه حتى إذا توصلت المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران إلى نتائج إيجابية فهي "لن تعالج كل المخاوف بشأن السياسات الإيرانية"، على حد تعبيره.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مسؤول اماراتي: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنتهاء الجولة الثانية من محادثات فيينا

واشنطن تخلق مناخات تصعيدية قبيل محادثات فيينا

زوجة محمد صلاح تستلم جائزة "القدم الذهبية" نيابة عنه رغم حضوره!

بايدن وفريقه يستعدون للقاء الرئيس الروسي عبر الفيديو في ديسمبر

من هو الهندي الذي أصبح الرئيس الجديد لموقع تويتر؟

اغتيال أحد شيوخ العشائر البارزين في جنوب العراق