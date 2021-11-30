قرقاش: سنرسل وفدا إلى إيران لبحث العلاقات بين البلدين

وقال قرقاش، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة "رويترز"، إن الإمارات سترسل في وقت قريب وفدا إلى إيران في إطار الجهود لتحسين العلاقات بين الطرفين، مشيرا إلى أن بلاده ستطلع الحلفاء في منطقة الخليج "الفارسي" على مستجدات الأمور.

وأضاف قرقاش في معرض رده على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران: "كلما كان ذلك أقرب كان أفضل".

وتابع: "هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج "الفارسي". نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي".

وأضاف المسؤول الإماراتي الكبير أن "المواجهة ليست السبيل الأمثل للمضي قدما".

وأشار قرقاش إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكدا أن "الأمر سيستغرق وقتا".

واعتبر أنه حتى إذا توصلت المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران إلى نتائج إيجابية فهي "لن تعالج كل المخاوف بشأن السياسات الإيرانية"، على حد تعبيره.