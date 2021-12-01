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لافروف ينتقد بشدة تصريحات الناتو عن 'نشر النووي' شرق أوروبا

لافروف ينتقد بشدة تصريحات الناتو عن 'نشر النووي' شرق أوروبا
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، تصريحات الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، حول إمكانية نقل الحلف أسلحة نووية إلى شرق أوروبا، واصفا إياها بـ "المتهورة".

العالم - روسيا

وذكر لافروف في كلمة ألقاها بالبرلمان الروسي بأنه أثناء عملية تشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا نشرت وسائل إعلام تسريبات عن بعض أعضاء الائتلاف الذين دعوا إلى دمج المطالبة بإخراج الأسلحة النووية من الأراضي الألمانية في برنامج الحكومة الجديدة.

وتابع لافروف: "وفي الوقت الذي لم يتم فيه بعد اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن، صرح السيد ستولتنبيرغ بأنه إذا كانت ألمانيا لا تريد ذلك، فنحن سننقل الأسلحة النووية شرقا. هل من توضيحات إضافية يحتاج إليها زملاؤنا الغربيون حتى يتوقف هذا التصرف المتهور - إذا أمكنني وصفه بهذا التعبير اللطيف؟".

وأضاف الوزير أن "هناك شيئا فيما يبدو يدفع الأمين العام للناتو إلى هذا التصرف بالغ العدوانية".

كما علق لافروف على تصريح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول إمكانية بلاده استقبال أسلحة نووية روسية في حال قيام الناتو بنشر مثل هذه الأسلحة في أراضي بولندا المجاورة لبيلارس.

وقال لافروف: "أرى في هذا التصريح تحذيرا بالغ الجدية جاء في المقام الأول ردا على السياسة المتهورة التي يخوضها الغرب".

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