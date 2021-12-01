بالفيديو.. ما هو الدور المحوري للبرلمان الإيراني في الداخل والخارج؟

العالم - من طهران

وقال نيكزاد في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "من طهران"، ان البرلمان الايراني له مكانة خاصة ومهمه في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ولان البرلمان الايراني في إطار الدستور في الوقت الذي يحافظ على استقلال السلطات الثلاثة، قراراته المعتمدة تكون بمثابة قانون والجميع ملزم بالإعمال بها، وحسب ما قال مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني رضوان الله عليه ان المجلس هو على رأس كل الامور.

وأكد نيكزاد: بالنسبة للحكومة ان البرلمان هو من يصنع السكة للبدء بالعمل والحكومة تتحرك على هذه السكة، وبصورة واضحة اكثر، ان البرلمان في الجمهورية الاسلامية بما انه يتمثل بنواب الشعب وهو عصارة الشعب الايراني، لدينا في ايران 85 مليون نسمة وهم وكلوا امورهم في الشـأن السياسي والإقتصادي والثقافي والاجتماعي والامنية في يد 190 نائب.

واوضح نيكزاد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد تأسيسها اقامت استقتاء بعد ذلك الامام الراحل قام بعمل فريد من نوعه، في حين لم تكن تترسخ اسس الثورة الاسلامية، الامام دعا الشعب للإستفتاء وصوت في هذا الاستفتاء.

وشدد نيكزاد على ان: نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائم على اسس ومبادئ اسلامية ونواب الشعب الذين هم على رأس الامور في تقديم الخدمة للشعب وهم يشرعون ومصوباتهم لا تكون خلاف الشرع الاسلامي وقانون الدستوري الذي صادق عليه ابناء الشعب.

واشار نيكزاد، الى ان البرلمان في بعض الدول المستكبرة يمكن ان يحل او يعدل من قبل الحكومات لكن البرلمان في الجمهورية الاسلامية هو على رأس الامور وهو من يقوم بتيسير امور الناس عبر النواب الذين يمثلونهم داخل البرلمان.

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