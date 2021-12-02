المدير العام لوكالة الطاقة الذرية ينفي خبر تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 % في إيران

العالم - ايران

وقال غروسي في حوار مع قناة "فرانس 24" : ليست لدينا مثل هذه المعلومات. في الوقت الحاضر، لا يوجد تخصيب بنسبة 90 % في إيران. مستويات التخصيب تبلغ 5 في المائة و 20 في المائة و 60 في المائة.

وأفاد موقع أكسيوس نيوز يوم الثلاثاء نقلاً عن مصدرين أميركيين، بأن "إسرائيل" تبادلت معلومات مع الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الأوروبيين خلال الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن إيران تتخذ خطوات فنية للتحضير لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة.

هناك احتمال للاتفاق في محادثات فيينا

وقال غروسي في بداية المقابلة ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا الحالية "إنها قضية معقدة ، ولكن نظرا للإرادة السياسية بين المفاوضين ، هناك دائما إمكانية للتوصل إلى اتفاق". الشيء الجيد الذي يجب أن أشير إليه هو أنهم لم يبدأوا المفاوضات من جديد. كانت هناك ست جولات من المحادثات من قبل ، والجولة الحالية هي الجولة السابعة منذ بداية العام ، وكانت هناك محادثات حول مجموعة من القضايا النووية ، بما في ذلك القضايا الفنية ورفع العقوبات ، لكن يمكنني القول ذلك هناك عناصر كثيرة ، ومازال هناك امكانية للتوصل الى اتفاق.

تتابع الوكالة عن كثب محادثات فيينا

وردا على سؤال حول دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية كضامن قال غروسي: لا يبدو أن المفاوضات بدأت من جديد والجهود تجري على أساس ما تم تحقيقه في الماضي. ونحن نتابع المفاوضات عن كثب.

وأضاف : الوكالة ليست عضوا في الاتفاق النووي ونحن المفتشون والضامنون لكل ما يتفقون عليه أو لا يتفقون عليه، لذا نحن نتابع المفاوضات عن كثب ونأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق في القريب العاجل.

هناك تغييرات مقارنة بعام 2015 ، لكن الطرفين يريدان العودة إلى الشكل الأصلي للاتفاق النووي

ثم أجاب رافائيل غروسي على سؤال المحاور لشبكة "فرانس 24" حول التغييرات العديدة التي حدثت في برنامج إيران النووي منذ عام 2015: "نعم ، انتهى الماضي وتم تخصيب المزيد من المواد النووية وجيل جديد من أجهزة الطرد المركزي. إنهم يدورون.

واضاف :حدثت تغييرات منذ ذلك الحين (2015) لكن كل الاطراف تتحدث عن العودة الى الشكل الاصلي لهذه الاتفاقية (الاتفاق النووي) وهذا هدف سياسي.

إيران تريد التنفيذ الكامل وليس الجزئي للاتفاق النووي

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على سؤال حول فرضية خفض تخصيب اليورانيوم الإيراني مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة على إيران ، "هذا ليس شيئا سمعته منهم (الجانب الإيراني)". "إنهم مصممون للغاية على العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووی ، خاصة للحصول على الفوائد الكاملة لهذه الاتفاقية ، كما هو مذكور في الاتفاقية الأولية في عام 2015 ، والتي تضمنت التدفقات المالية ووصولهم إلى السوق المالية وعدد من الحوافز.

لا يوجد حاليا تخصيب بنسبة 90٪ في إيران

وقال رافائيل غروسي عن مزاعم الصهاينة الأخيرة بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران بنسبة 90 بالمئة : لا ، ليس لدينا مثل هذه المعلومات. اسمحوا لي أن أذكركم أن المؤسسة الوحيدة الموجودة في منشأة إيران النووية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حاليا ، لا يوجد تخصيب بنسبة 90٪ في الجمهورية الإسلامية الایرانیة.

وتابع: لدينا تخصيب بنسبة 5٪ (في إيران) ، لدينا تخصيب بنسبة 20٪ ، لدينا تخصيب بنسبة 60٪ ، وهي نسبة عالية جدا وتتراوح بين 60٪ و 90٪ ، هناك خطوات صغيرة وهناك مخاوف بهذا الصدد. لكن ليس لدينا معلومات عن تخصيب 90٪ من اليورانيوم .

وفي إشارة إلى "طموح" إيران في القيام بأنشطة نووية واسعة النطاق، قال غروسي إن إيران يجب أن تمنح "وصولا غير محدود" لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف "إذا قيدوا وصولنا، فستكون هناك مشاكل" حسب تعبیره.

وعن قيود الرقابة التي تفرضها الوكالة في إيران، قال: "نحن نطير في السحب ولا يمكننا أن نرى كما ينبغي".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استعداده لزيارة إيران مرة أخرى، قائلا إنه إذا دعته طهران لزيارتها مرة أخرى، فإنه سيقبل "على الفور".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء أن إيران بدأت تشغيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20 %.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير إنها تعتزم زيادة عمليات التفتيش على هذه المنشأة وستواصل التشاور مع إيران بشأن الترتيبات العملية لتسهيل أنشطة التحقق.

من ناحية أخرى، قال محمد رضا غائبي، الممثل الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية هو تقرير تحديث تقني روتيني للإجراءات التي اتخذتها إيران لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للإجراءات الروتينية.

بالتزامن مع اليوم الثالث من الجولة الجديدة من محادثات فيينا النووية، كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على تويتر أن "محادثات فيينا، بأولوية رفع الحظر ، مستمرة بجديّة. ومناقشات الخبراء الجادة مستمرة أيضا. نحن على اتصال يومي بكبير مفاوضي بلادنا الدكتور باقري".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إذا أظهر الغرب حسن النية، فهناك اتفاق جيد. إن الوفد الإيراني يسعى إلى مفاوضات منطقية وقوية ورزينة وموجهة نحو النتائج.