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قائد الثورة: رسالة الشهداء يجب ان تعزز وحدة الشعب وشعور المسؤولين بالمسؤولية

قائد الثورة: رسالة الشهداء يجب ان تعزز وحدة الشعب وشعور المسؤولين بالمسؤولية
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي بان رسالة الشهداء يجب ان تعزز وحدة الشعب وشعور المسؤولين بالمزيد من المسؤولية.

العالم - ايران

يتبع ..

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قائد الثورة: رسالة الشهداء يجب ان تعزز وحدة الشعب وشعور المسؤولين بالمسؤولية

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