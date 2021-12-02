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العراق.. اعتقال 3 اشخاص هددوا شركات نفطية في البصرة

العراق.. اعتقال 3 اشخاص هددوا شركات نفطية في البصرة
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

ألقت قيادة عمليات البصرة اليوم الخميس، القبض على 3 اشخاص هددوا شركات نفطية.

العالم - العراق

وأفاد موقع "السومرية نيوز" نقلا عن قيادة عمليات البصرة قولها في بيان، ان "القوات الأمنية قامت باعتقال ثلاثة أشخاص هددوا الشركات النفطية وذلك حسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب الخاص بتهديد الشركات النفطية".

واضاف البيان، أن "القوات الامنية، تمكنت من خلال اللواء 36 الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة أحدهم تجارة وترويج المواد المخدرات".

واشار البيان الى ان "القوات تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن عمليات التفتيش التي شهدتها مناطق الشرش شمال البصرة وكذلك قضاء الزبير".

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