البابا من قبرص يعبر عن قلقه إزاء أزمة لبنان

العالم ـ أوروبا

وقال البابا في كاتدرائية سيدة النعم في نيقوسيا القديمة، وفق الترجمة الى العربية التي وزعها الفاتيكان، "عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم"، مضيفا "إنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب لك البلد".

وتوجه البابا فور وصوله الى كاتدرائية سيدة النعم حيث تجمّع عدد من رجال الدين والراهبات وأعيان من الموارنة القبارصة للقائه. وقدمت وفود من لبنان للمشاركة في استقبال البابا بينهم صحافيون ورجال دين وراهبات ومؤمنون عاديون. وقال مسؤولون في الكنيسة المارونية أن عدد الذين قدموا من لبنان بلغ حوالى الألف.

ودعا البابا أوروبا الى "التغلب على الانقسامات" و"تحطيم الجدران" و"الترحيب والاندماج"، في وقت تعاني القارة من تدفق المهاجرين اليها وترفض دول عدة استقبالهم.

ووصل البابا الى مطار لارنكا في قبرص الساعة 14,52 (12,52 ت غ) في زيارة تستمر حتى صباح السبت.