بالفيديو.. انطلاق مؤتمر رواد بيت المقدس في اسطنبول

العالم - مراسلون

في مدينة اسطنبول بتركيا حشد من شخصيات ورموز العالم الإسلامي، في ملتقى يعقده الإئتلاف العالمي لنصرة القدس، الملتقى حمل شعار رواد القدس يحملون سيفها، وهو الدورة الثانية عشر لرواد ورائدات بيت المقدس

المقابلة الاولى أ.حسن توران / رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي: "القدس لنا القدس تخصنا القدس و هي خطنا الاحمر وهي ارضنا المباركه وارض الانبياء وارض المرسلين و من المستحيل ان نتخلى عن القضيه الفلسطينيه و القدس هي نور و قضيه الامه باكملها لا لفلسطين فقط ولكن لكل مسلم وكل بلد".

ملتقى رواد القدس جاء تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي وقت تهرول انظمة التطبيع بعيدا عن القدس وباتجاه العدو الصهيوني وزيارات مشبوهة متبادلة واتفاقات مذلة.



وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: "الموضوع الثالث التطبيع، يجب ان يسقط التطبيع، يجب ان لاتسمح شعوب الامة بان يستمر قطار التطبيع يجب ان يتوقف، التطبيع شر كله لايخدم الا الاحتلال الاسرائيلي، يمس بكبرياء هذه الامة بتاريخها بحقها الكامل في فلسطين، لذلك هناك دعوة لان تتكتل كل مكونات الامة لاسقاط التطبيع ولعودة الحكومات التي طبعت مع الاحتلال الى رشدها السياسي والى ان تتراجع عن هذه الخطوات".+

وحشد الملتقى 400 شخصية اسلامية من 40 دولة بهدف تأطير الجهود والبحث في آليات تخدم واقع القدس وتسهم في الحفاظ على هويتها الإسلامية.

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