ما سبب القلقل الصهيوني من مباحثات فيينا

العالم - مع الحدث

وقال قبيسي في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الخبارية: ان مباحثات فيينا يمكن ان تكون نتايجها ايجابية، ان استمر التفاوض بشكل عادل ومنطقي، وعادت واشنطن الى الاتفاق النووي دون قيد وشرط.

واضاف : ان رؤية اميركا للعودة الى الاتفاق النووي تتمثل بمصالحها الغير مشروعة وتدخلها في سيادة الدول الاخرى والتدخل في ما لايعنيه.

وكشف قبيسي، ان واشنطن تحاول في هذه المباحثات الوصول الى امكانية خوض تفاوض طويل قبل الالتزام باتفاق طويل الامد، وهذا التفاوض الطويل تتخلله بعض المحطات الايجابية من الغاء جزء من الحظر او فك اسر بعض الاموال الايرانية المحجوزة، موضحاً ان واشنطن لديها رؤية الاتفاق المؤقت يتبعه اتفاق مؤقت دون ان تعطي ضمانات واضحة وصريحة لاستمرار باتفاق شفاف وطويل الامد.

ورأى الاستاذ في االعلوم السياسية نوذر شفيعي، انه لايمكن القول عن مباحثات فيينا ايجابية او سلبية لانها لم تنتهي بعد، ووجهات النظر السلبية حول مباحثات فيينا انبعتث من عدم استجابة واشنطن لمطالب ايران وطرحها شروط وملفات خارج اطار الاتفاق النووي والغاء الحظر عن ايران.

واوضح شفيعي، ان عقدة وصعوبة محادثات فيينا تأتي من عدم التزام واشنطن بالاتفاق النووي وخروجها الاحادي من هذا الاتفاق في عهد ترامب.

واشار شفيعي الى ان واشنطن تضع العراقيل بمجريات مباحثات فيينا وذلك بطرحها ملفات خارجة عن اطار الاتفاق النووي، مشددًا على ان واشنطن يجب ان تعطي طهران ضمانات ملموسة من اجل اظهار حسن نيتها.

وقال الخبير بالشؤون الاسرائيلية، عادل شديد ان واشنطن عندما خرجت من الاتفاق النووي وفرضت الحصار كانت تخطط للضغط على ايران من الناحية الاقتصادية ولكن خطتها باءت بالفشل بسبب صمود الشعب الايراني.

واوضح شديد ان التهويل الاسرائيلي ينبعث من عدم قدرتها على الغاء مباحثات فيينا وعدم القدرة على التحكم بمجريات المباحثات والجندة الموجودة على الطاولة ولا بمخرجات هذه المباحثات.

وبين شديد، ان الكيان الصهيوني من خلال التهويل والتهديد يرديد الضغط على الاطراف الموجودة في مباحثات فيينا من اجل ان تتبنى شروط الكيان المحتل.

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https://www.alalam.ir/news/5928548