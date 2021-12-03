تجديد الاعتقال الاداري للاسير القيادي الشيخ حسن الورديان

العالم-فلسطين

ونقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام , ان قوات الاحتلال اعتقلت المرشح لانتخابات المجلس التشريعي عن قائمة القدس موعدنا القيادي الورديان يوم 6-4 بعد مداهمة منزله في منطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.

وأعادت قوات الاحتلال مداهمة منزل الأسير الورديان وأقربائه بعد أيام من اعتقاله، وتعمدت التكسير والتخريب وإعاثة الفساد فيه.

وتعتقل سلطات الاحتلال الشيح حسن الورديان أبو محمود (63 عامًا) داخل مركز الحجر الصحي في سجن عوفر غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وجاء اعتقاله بعد إعلان اسمه مرشحًا عن قائمة القدس موعدنا في الانتخابات التشريعية الملغاة بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

والقيادي ورديان أسير محرر، وأمضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، وهو قيادي في حركة حماس في محافظة بيت لحم، وأحد مرشحيها في قائمة القدس موعدنا.

وفي إحدى المرات، جمعه السجن بأبنائه محمود الذي أمضى أكثر من 16 عامًا في السجون، وأسيد الذي يرسف الآن في المعتقل الاداري، وابن شقيقه محمد وممدوح المبعد عن بيت لحم.

وعانى الأسير الورديان من سياسة الاعتقالات المتكررة لدى أجهزة أمن السلطة، كما عانى منها أبناؤه، وعانوا جميعا من الاعتقالات المتكررة لدى الاحتلال والسلطة.

ومن الجدير ذكره أن الشيخ الورديان حسن مقطوع راتبه من السلطة منذ العام 2007 على خلفية انتمائه السياسي.