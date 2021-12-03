بارزاني: هجوم مخمور يتطلب تعاوناً قوياً ومحكماً مع الجيش والتحالف بأسرع وقت ممكن

العالم - العراق

وقال بارزاني في البيان تلقت وكالة "الفرات نيوز" نسخة منه :"بأسف وحزن عميقين، وإثر هجوم إرهابيي داعش على قرية خدر جيجة في سفوح جبال قره جوخ، استشهد عدد من المواطنين والبيشمركة الأبطال فيما أصيب عدد آخر بجروح:.

وأضاف "إذ نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عوائل الشهداء وذويهم، فإننا نشاطر أحزانهم ونسأل المولى القدير أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وعوائلهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وتابع بارزاني "لقد أصبح إرهابيو داعش تهديداً حقيقياً على حياة أهالي المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، مما يتطلب تعاوناً قوياً ومحكماً بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي بأسرع وقت ممكن، للمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تنامي إرهابيي داعش ومحاولات تنظيم صفوفهم ووقف هجماتهم واعتداءاهم الوحشية وحماية حياة البيشمركة وسكان تلك المناطق".

وأكد ان "حكومة منطقة كردستان مستعدة لتعزيز أي تعاون وتنسيق لمكافحة الإرهاب وتحقيق استقرار الوضع في العراق بشكل عام، والمناطق التي تتعرض إلى اعتداءات داعش الارهابي بشكل خاص".