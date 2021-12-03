إصابة شابين مقدسيين بعد دهسهما من قبل مستوطن بالقدس

العالم-فلسطين

وأفادت موقع المرکز الفلسطيني للاعلام, أن الشابين من بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، ودهسهما المستوطن قرب جورة العناب غرب سور البلدة القديمة في القدس.

وأوضحت مصادر أن المستوطن فرّ من المكان فور دهسه الشابين المقدسيين.

وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة ساعة، قبل أن تخلي سبيلهم.

وذكر شهود عيان أن الشبان هم حسين عطية وأحمد عطية ونصر درويش ومحمد العباسي.

وأوضح الشهود أن القوات أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي نحو الشبان خلال المواجهات ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز.