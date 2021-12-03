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هل ستعيد إستقالة قرداحي المياه الى مجاريها مع السعودية؟

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

بعد شهر تقريبا على افتعال السعودية، ومعها بعض دول الخليج الفارسي أزمة دبلوماسية مع لبنان، قدم وزير الاعلام جورج قرداحي استقالته.

العالم - مراسلون

في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة اوضح فيه أن موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء لسحب الذريعة التي علقت عليها الرياض اجراءاتها ضد لبنان في مبادرة علها ان تساهم في تصحح العلاقة المضطربة مع بين بيروت والرياض.

الاوساط الاعلامية رأت ان استقالة قرداحي لن ووقف ما اسمته العربدة السعودية في حين تمنى البعض الاخر ان تعيد استقالة قرداحي المياه الى مجاريها.

استقالة وزير الاعلام اللبناني سبقها طلب فرنسي عبر عنه ايمانويل ماكرون معتبرا ان تحقيق الاستقالة قد يفتح ثغرة في جدار الازمة مع السعودية التي سيزورها الرئيس الفرنسي ولبنان على قائمة محادثاته مع النظام السعودي.

والجدير ذكره ان الرياض كانت قد سحبت دبلوماسسيها من بيروت على خلفية وصف الوزير قرداحي العدوان على اليمن بالحرب العبثية.

في وقت قال فيه وزير خارجية السعودية ان مو قف بلاده من لبنان يتجاوز تصريح قرداحي في اشارة الى موقف الرياض من المقاومة ومواجهتها للارهاب التكفيري والاحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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