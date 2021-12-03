خطيب أهل السنة غربي ايران: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتقديم الخدمات وستتحقق نتائجها قريبا

العالم-إيران

وقال ماموستا فائق رستمي في خطبة صلاة الجمعة في سنندج: النظام الإسلامي والحكومة الثالثة عشرة (حكومة رئيسي) بذلوا قصارى جهدهم لمعالجة مشاكل وهموم الناس في مختلف القطاعات ، وخاصة في مجال الاقتصاد والمعيشة ، وهو أمر يستحق الثناء.

وشدد على ضرورة تعاون مختلف المؤسسات لمساعدة الحكومة على تقديم الخدمات للشعب بشكل أفضل.

وأضاف: إن الشعب الإيراني المسلم لاسيما اهالي محافظة كردستان، تحمل العديد من الصعوبات إبان الثورة الإسلامية ويستحق ابناؤه اليوم أفضل الخدمات.

وأشار خطيب الجمعة في سنندج إلى زيارة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية إلى كردستان وعدّها بمثابة نقطة تحوّل لتعزيز الوحدة بين أهل السنة والشيعة مؤكدا الحاجة اليوم إلى التماسك والوحدة بين الأعراق والمذاهب في البلاد أكثر من أي وقت مضى للوقوف بمواجهة مؤامرات الاعداء.