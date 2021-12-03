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بايدن يكشف عن الرئيس الحقيقي للولايات المتحدة

بايدن يكشف عن الرئيس الحقيقي للولايات المتحدة
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أنتوني فوتشي، متورط للغاية في شؤون البيت الأبيض لدرجة أنه يبدو في بعض الأحيان أنه "الرئيس الحقيقي".

العالم-الاميركيتان

وقال مازحا خلال خطاب ألقاه حول استراتيجية الحكومة الجديدة لمكافحة الوباء: "رأيت الدكتور فوتشي أكثر من زوجتي، نحن نسخر من بعضنا البعض. أنظر من هو الرئيس؟".

وقدم بايدن خطة جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد خلال فصل الشتاء، لا تتضمن إمكانية فرض إغلاق، حيث تعتزم إدارته التركيز على توسيع نطاق الاختبارات والتطعيم لسكان الولايات المتحدة ضد كورونا.

من جهته، أفاد البيت الأبيض سابقا، أن "الولايات المتحدة في سياق انتشار سلالة (أوميكرون)، تمدد الوصفة الطبية لارتداء الأقنعة أثناء النقل حتى مارس المقبل، وتقدم اختبارا إلزاميا لفيروس كورونا لجميع المسافرين الذين يصلون إلى البلاد في غضون 24 ساعة قبل السفر من بداية الأسبوع المقبل".

بدورها، قررت منظمة الصحة العالمية عقب اجتماع طارئ، تصنيف نوع جديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب إفريقيا على أنه "يسبب القلق".

وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية فرانك أولريش مونتغمري، عن قلقه من أن "متحور (أوميكرون) الجديد في خطره يمكن أن يصبح مماثلة لفيروس إيبولا ومعدية مثل سلالة دلتا"، ووفقا للخبراء "يظل التطعيم هو أكثر وسائل الحماية موثوقية".

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