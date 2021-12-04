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لاعب منتخب سوريا یتحدث عن سر الفوز على تونس في كأس العرب

لاعب منتخب سوريا یتحدث عن سر الفوز على تونس في كأس العرب
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أشاد علي بشماني لاعب منتخب سوريا بالمستوى الذي ظهر به "نسور قاسيون" أمام منتخب تونس، أمس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب التي تقام في قطر حتى 18 من الشهر الجاري.

العالم- سوریا

واستعاد المنتخب السوري توازنه بالفوز على تونس 2-0، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الإمارات 2-1.

وقال علي بشماني اليوم السبت في تصريحات تلفزيونية "احترام المنتخب التونسي كان كلمة السر في الفوز عليه، حيث درسنا المنافس بشكل جيد قبل اللقاء".

وأضاف "منتخب سوريا قادر على الوصول بعيدا في البطولة، والمنافسة على لقب كأس العرب، في ظل الواقعية التي يؤدي بها حاليا".

وتابع "هدفنا الفوز على موريتانيا في المواجهة القادمة، وذلك من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي في كأس العرب".

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية في كأس العرب برصيد 6 نقاط، تليه تونس ثم سوريا ولكل منهما 3 نقاط، وتتذيل موريتانيا الترتيب برصيد فارغ.

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