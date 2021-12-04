اخر تفاصيل دوي الانفجار الذي سمع قرب منشأة نطنز النووية

العالم - ايران

وكانت مصادر محلية افادت اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لقضاء نطنز وسط ايران وتحدثت عن رؤية دخان في سماء المنطقة .

واضافت المصادر ان الدفاعات الجوية في نطنز استهدفت جسما مجهولا في سماء المنطقة وسمع صوت الانفجار لفترة قصيرة رافقه ضوء شديد السطوع في السماء .

* انفجار نظنز لم يتسبب في أي أضرار

وفي وقت لاحق اعلن قائم مقام نطنز ان قوات الأمن تحقق في الأمر . وبحسب الملخصات الحالية ، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات في مناطق سكنية أو مباني محددة ، وما زلنا نحقق في أبعاد الحادث.

* لا داعي للقلق

هذا وقال قائد الدفاع الجوي لمنطقة نطنز: قبل ساعة تم اختبار أحد الأنظمة الصاروخية للمنطقة لتقييم الجاهزية الميدانية ولا داعي للقلق.

وأضاف: لتقييم الأنظمة القائمة في المنطقة ، تتم مثل هذه التدريبات في بيئة آمنة تماما وبتنسيق كامل من شبكة الدفاع المتكاملة.