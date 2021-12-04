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اخر تفاصيل دوي الانفجار الذي سمع قرب منشأة نطنز النووية

اخر تفاصيل دوي الانفجار الذي سمع قرب منشأة نطنز النووية
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

افاد مصدر أمني لقناة "العالم" الاخبارية ان صوت الانفجار الذي سمع في سماء منطقة بادرود في قضاء نطنز بمحافظة اصفهان وسط ايران ناجم عن اختبار اجرته منظومة صاروخية للدفاع الجوي للتصدي لأي هجوم محتمل.

العالم - ايران

وكانت مصادر محلية افادت اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لقضاء نطنز وسط ايران وتحدثت عن رؤية دخان في سماء المنطقة .

واضافت المصادر ان الدفاعات الجوية في نطنز استهدفت جسما مجهولا في سماء المنطقة وسمع صوت الانفجار لفترة قصيرة رافقه ضوء شديد السطوع في السماء .

* انفجار نظنز لم يتسبب في أي أضرار

وفي وقت لاحق اعلن قائم مقام نطنز ان قوات الأمن تحقق في الأمر . وبحسب الملخصات الحالية ، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات في مناطق سكنية أو مباني محددة ، وما زلنا نحقق في أبعاد الحادث.

* لا داعي للقلق

هذا وقال قائد الدفاع الجوي لمنطقة نطنز: قبل ساعة تم اختبار أحد الأنظمة الصاروخية للمنطقة لتقييم الجاهزية الميدانية ولا داعي للقلق.

وأضاف: لتقييم الأنظمة القائمة في المنطقة ، تتم مثل هذه التدريبات في بيئة آمنة تماما وبتنسيق كامل من شبكة الدفاع المتكاملة.

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