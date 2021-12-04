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بوريل: الاتحاد الاوروبي يسعى للابقاء على الاتفاق النووي

بوريل: الاتحاد الاوروبي يسعى للابقاء على الاتفاق النووي
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان الاتحاد يسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران.

العالم - ايران

واضاف بوريل، في تصريحه بروما اليوم السبت، إن الاتفاق النووي هو اتفاق اقتصادي ايضا.

وتابع: إن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق دون التفكير في النتائج فيما كانت ايران ملتزمة ببنوده في ذلك الوقت.

ولفت الى انه اذا كانت ثمة رغبة لعودة ايران الى الاتفاق ينبغي تقديم شيء ما لقاء ذلك الامر.

ونوه بوريل الى ان الوفود في فيينا ستعود الى فيينا في الاسبوع المقبل، "دعونا نذهب الى طاولة المفاوضات وسنتباحث حول التفاصيل الحقيقية المقدّمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول معدل التخصيب في ايران".

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