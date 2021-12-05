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هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب إندونيسيا

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب إندونيسيا
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

ضربت هزة أرضية بقوة 6 درجات على سلم ريختر شمال جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا، حسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

العالم - أسيا والباسفيك

وأفاد المركز بأن الهزة وقعت على عمق 151 كيلومترا.

وعلى صعيد آخر، ذكر مسؤولون أن شخصا على الأقل لقي حتفه وأصيب 41 بحروق خطيرة بعد ثوران بركان سيريمو في مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا، يوم السبت.

وصرحت إنداه ماسدار نائبة رئيس مقاطعة لوماغانغ خلال مؤتمر صحفي بأنه بالإضافة للوفاة المعروفة والإصابات، هناك شخصان مفقودان وعلق ثمانية من عمال المحاجر عقب البركان.

وثار بركان سيميرو الإندونيسي الواقع في شرق جزيرة جاوة اليوم السبت، ما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان والرماد ودفع السكان إلى الجري في بعض المناطق القريبة، بما في ذلك منطقة لوماجانغ.

وفي بيان لها، قالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد إنه لم ترد تقارير عن أضرار في المباني أو إصابات، مضيفة أن وكالة مكافحة الكوارث المحلية كانت تقيم الخيام لإجلاء النازحين.

وأظهرت مقاطع فيديو السكان وهم يركضون بينما غطى الدخان والرماد بعض القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية.

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