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العراق.. هذا ما اتفق عليه الخنجر والبارزاني بشأن الكتلة الاكبر

العراق.. هذا ما اتفق عليه الخنجر والبارزاني بشأن الكتلة الاكبر
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

نشر المرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية مشعان الجبوري، السبت، جزءاً من تفاصيل لقاء بحضور رئيس تحالف عزم خميس الخنجر مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.  

العالم-العراق

وقال الجبوري في تغريدة، "التقينا اليوم الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف عزم ورافع العيساوي ومشعان الجبوري بالرئيس مسعود البارزاني".

وأضاف أنه "جرى التاكيد على عدم مناصرة كتلة شيعية ضد اخرى وان نقف على مسافة متساوية من الجميع لحين تسجيل الكتلة الاكبر في البرلمان التي سنتفاوض معها حول تشكيل الحكومة و برنامجها".

بدوره ذكر بيان لمكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان مسعود البارزاني استقبل مساء السبت في منتجع صلاح الدين باربيل رئيس تحالف عزم خميس الخنجر ووفد مرافق له، مبينا ان الجانبين بحثا الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة واخر التطورات وتهديدات الارهابيين.

واضاف البيان ان الجانبين تبادلا الآراء بشأن انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في شهر اكتوبر / تشرين الاول الماضي والمعادلات السياسية الجديدة في العملية السياسية العراقية.

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