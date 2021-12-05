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منظمة الطيران الايرانية تلمح بتوسيع قائمة حظر الرحلات.. قد یشمل الامارات

منظمة الطيران الايرانية تلمح بتوسيع قائمة حظر الرحلات.. قد یشمل الامارات
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية عن حظر الرحلات الجوية مع الدول التي شهدت تسجيل اصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد " أوميكرون".

العالم - ايران

وأستطرد " محمد محمدي بخش" في تصريح اليوم الأحد، بانه تم منع دخول المسافرين من 7 دول واقعة في أفريقيا الجنوبية وتعليق الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة معها لتسجيلها اصابات بالمتحور الجديد.

وأكد أنه تم اعتماد اشتراطات مشددة للحيلولة دون وصول " اوميكرون" الى ايران، تشمل تعليق الرحلات الجوية والتأكد من بطاقات التطعيم واجراء فحص كورونا.

وأشار أن قائمة حظر الرحلات مع الدول قد تشهد زيادة بقرار من اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة كورونا مبيّنا أن وبعد تسجيل إصابات بفيروس أوميكرون في بعض الدول وحتى بعض جيران ايران ( الامارات العربية المتحدة)، فأنه للوهلة الاولى على القادمين من هذه الدول تقديم فحص PCR وتطبيق حجر صحي لمدة 14 يوما وأن هذه الاشتراطات ستطبق حتى المواطنيين الايرانيين.

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