شمخاني: وضع أفغانستان المعقد حاليا نتيجة سياسات أميركا الخاطئة

العالم - إيران

واستقبل ممثل قائد الثورة وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني صباح اليوم الاحد نائب رئيس جمهورية قرغيزيا ورئيس مجلس الأمن القومي في هذا البلد طلعت بيك مصدق اوف، الذي يقوم بزيارة رسمية لطهران تستغرق ثلاثة أيام وبحث معه التعاون على الاصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على توسيع التعاون الشامل بين طهران وبيشكك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وفي إشارة إلى المشتركات الحضارية والمصالح والتهديدات المشتركة، قال شمخاني: بالتخطيط السليم، يمكن توسيع وتعميق التعاون بين البلدين على جميع المستويات.

وشرح شمخاني امكانيات إيران في مجالات الترانزيت والطاقة والعلوم والطب والتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المعرفية، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وتطرق شمخاني الى التطورات في أفغانستان، وقال: إن الوضع المعقد الحالي في المنطقة، وخاصة الوضع في أفغانستان ، هو نتيجة السياسات الخاطئة التي تنتهجا اميركا وافتعالها الأزمات في المنطقة وأكثر من 20 عامًا من عدوان واحتلال واشنطن في أفغانستان.

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني قائلا: بالنظر إلى ضرورة إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في أفغانستان ، فإننا نعتبر تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية من الامور المهمة لتحقيق مثل هذا الهدف.

من جانبه أعرب نائب الرئيس ورئيس مجلس الأمن القومي القيرغيزي، عن ارتياحه لزيارة إيران، وأكد على أوجه التشابه الكثيرة في المواقف الإقليمية بين البلدين، وقال: إن قيرغيزيا ترغب بتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع طهران في ضوء تشكيل الحكومة الايرانية الجديدة.

وأشار إلى المواقف المشتركة لإيران وقيرغيزيا حيال الأزمة الأفغانية، مضيفا: من الضروري أن تساعد دول المنطقة في تحقيق الاستقرار في افغانستان من خلال اتخاذ مبادرات مشتركة ومنسقة لمنع نشوء أزمة إنسانية والفقر المدقع وتنامي الإرهاب في هذا البلد.

واشار مصدق اوف إلى استخدام الموانئ الإيرانية الجنوبية لعبور البضائع إلى قيرغيزيا كأولوية للتعاون، وأضاف: التعاون الأمني ​​وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة من المجالات المهمة التي يمكن أن تكون على أجندة تطوير العلاقات بين طهران وبشكك.