زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال غرب ايران

العالم - ايران

وافاد مركز رصد الزلزال التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة آواجيق بمحافظة اذربيجان الغربية بمحاذاة الحدود التركية.

وذكر المركز ان الزلزال وقع في الساعة 1 و 16 دقيقة و 41 ثانية من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الساعة 9 و 46 دقيقة و 41 ثانية مساء الاحد بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 39.19 والطول الشرقي 43.18 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.